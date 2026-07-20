Irán afirma que continúan intercambios diplomáticos a través de mediadores con EE. UU.
El portavoz de Exteriores iraní dijo que Teherán apuesta tanto por la guerra como por la diplomacia en función de sus intereses nacionales.
Al preguntársele si la puerta a las negociaciones con Estados Unidos ya estaba cerrada, el portavoz de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei , afirmó este lunes (20.07.2026) que el gobierno de Teherán se enfoca en la guerra y en la diplomacia basándose en sus intereses nacionales.
"Rechazo la dicotomía de guerra o diplomacia; la diplomacia es una herramienta mediante la cual defendemos nuestros intereses nacionales, al igual que la guerra", afirmó Baghaei.
"Hemos sido informados por los mediadores, hemos recibido mensajes -sin entrar en detalles-, pero lo esencial es que el aparato diplomático ha estado activo estos últimos días y que algunas ideas nos han sido transmitidas por ciertos mediadores", declaró el portavoz de la diplomacia iraní durante una rueda de prensa en Teherán.
Pakistán, Qatar y Omán participan en las mediaciones entre Teherán y Washington.