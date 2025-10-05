Irán afirma que apoya "cualquier iniciativa" para "la autodeterminación del pueblo palestino"

Irán afirmó el domingo que apoya "cualquier iniciativa" que facilite "la autodeterminación del pueblo palestino", antes de que se inicien las negociaciones en Egipto entre Israel y el movimiento islamista Hamás para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Irán "siempre apoyó cualquier iniciativa tendiente a poner fin a la limpieza étnica, a los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza y a abrir la vía a la realización del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino", indicó en un comunicado el ministerio iraní de Relaciones Exteriores.

Agregó que el gobierno está dispuesto a participar en el envío de ayuda humanitaria a Gaza.

Las negociaciones en Egipto partirán del plan del presidente estadounidense Donald Trump, que envió a su enviado Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner.

El jefe negociador de Hamás, Jalil Al Hayya, llegó el domingo a Egipto para encabezar una delegación que iniciará las negociaciones indirectas con Israel, anunció el movimiento islamista palestino.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aliado de Trump, anunció el domingo que los negociadores israelíes partirían hacia Sharm el Sheij el lunes, una delegación encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer.

El objetivo es cerrar los detalles sobre las condiciones de liberación de los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre.

Las negociaciones se celebrarán en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, indicaron ambas partes.