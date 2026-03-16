Irán advierte que llevará la guerra "tan lejos como sea necesario"

Irán advirtió este lunes que está preparado para continuar con la guerra y llevarla "tan lejos como sea necesario", mientras Estados Unidos presiona a las grandes potencias para que le ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito de petróleo.

Los precios del crudo han subido entre 40 y 50% tras los ataques de Irán al transporte marítimo en este estrecho y sus lanzamientos de drones en el Golfo, en represalia por la guerra desatada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron este lunes haber atacado Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurion en Israel, así como bases militares utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

"Creo que a estas alturas aprendieron una buena lección y entendieron con qué tipo de nación se enfrentan, una que no duda en defenderse y está lista para continuar la guerra dondequiera que la lleve, y a llevarla tan lejos como sea necesario", dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, a periodistas en Teherán.

Objetivo: "resistir"

"El objetivo de los iraníes no es ganar, sino resistir, es decir, hacer que los estadounidenses paguen un precio desorbitado", explicó a AFP David Khalfa, cofundador del centro de investigación Atlantic Middle East Forum de París.

"Han adoptado una estrategia de caos regional calculada con medios de bajo coste, en particular drones de combate", añadió.

Irán sigue lanzando ataques contra bases militares e intereses económicos estadounidenses en los países vecinos del Golfo, pero también contra infraestructuras civiles como aeropuertos, puertos e instalaciones petroleras.

Un dron provocó un incendio en un tanque de combustible cerca del aeropuerto de Dubái, un misil mató a un civil cuando viajaba en su coche en Abu Dabi, y otro dron provocó un incendio en una zona que alberga infraestructura petrolera en el emirato oriental de Fuyaira.

"Han sido unas semanas difíciles, escuchando explosiones con regularidad", contó a AFP un testigo en el aeropuerto de Dubái.

Las explosiones alcanzaron asimismo la capital de Irak, vio un periodista de la AFP.

Y mientras tanto, la ofensiva militar israelí tampoco amaina.

Esta vez Israel afirmó haber atacado las ciudades iraníes de Shiraz (suroeste) y Tabriz (noroeste).

Dos semanas después del estallido de la guerra en Oriente Medio, el portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, dijo que todavía tenían "miles de objetivos en Irán" y cada día identifican otros "nuevos".

A pesar de los 17 días de apagón de internet, algunos iraníes intentan retomar su día a día.

El tráfico fue más intenso durante el fin de semana, observaron periodistas de la AFP, con algunas cafeterías, restaurantes y más de un tercio de los puestos del bazar de Tajrish abiertos.

"Muy malo"

Entretanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a la comunidad internacional para que garantice la seguridad del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán.

En una entrevista concedida al Financial Times, Trump pidió que la OTAN y Pekín envíen buques de guerra a este estrecho, por el que transita una quinta parte del petróleo y gas licuado.

El mandatario republicano dijo que la OTAN - a cuyos miembros ha presionado previamente para que suban el gasto militar - se enfrenta a un futuro "muy malo" si no ayuda a abrir el estrecho.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunieron el lunes para hablar de una posible modificación de la misión naval del bloque actualmente presente en el Mar Rojo.

Varios ministros se mostraron prudentes y pidieron tiempo antes de tomar una decisión sobre dicha misión, que consta ahora mismo de tres buques patrulleros.

Desde Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a su vez que trabaja con sus aliados en "un plan colectivo viable" para reabrir el estrecho de Ormuz, pero puntualizó que "no será ni se ha planteado nunca como una misión de la OTAN".

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, aclaró que su país no ofrecerá "ninguna participación militar", aunque está dispuesto a "garantizar, por la vía diplomática, la seguridad del tránsito por el estrecho de Ormuz".

"Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN", enfatizó el portavoz del canciller Friedrich Merz, Stefan Kornelius.

Japón y Australia tampoco prevén despliegues.

Hay excepciones al bloqueo. Un petrolero paquistaní lo cruzó, por ejemplo, el domingo, con el sistema de rastreo encendido, según los datos de MarineTraffic.

Asalto terrestre en Líbano

En otro frente, Israel anunció haber lanzado en los últimos días "operaciones terrestres limitadas" contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Líbano, "con el objetivo de mejorar el área de defensa avanzada".

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei el primer día de los ataques.

Israel ha ordenado evacuaciones a una escala sin precedentes en vastas áreas del Líbano desde que comenzó la guerra, lo que ha provocado una importante crisis de desplazamiento.



