Irán acelera producción de uranio pese a calificar de “inaceptable” el arma nuclear

Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido, indicó un informe confidencial de la agencia nuclear de la ONU, pese a que el canciller iraní consideró el sábado "inaceptable" el arma atómica, en plenas negociaciones nucleares con Estados Unidos.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) registró un aumento claro de uranio enriquecido a 60%, un nivel cercano al 90% necesario para producir armas nucleares, según un informe consultado por la AFP.

El total de uranio enriquecido ascendía a 408,6 kg el 17 de mayo, lo que supone un aumento de 133,8 kg en los últimos tres meses, cuando en el periodo anterior se había registrado un aumento de 92 kg.

La cantidad total de uranio enriquecido supera ahora 45 veces el límite autorizado por el acuerdo nuclear de 2015, firmado entre Irán y las grandes potencias occidentales a cambio de un levantamiento de las sanciones económicas a Teherán.

El acuerdo quedó caduco en 2018, cuando Estados Unidos se retiró del pacto bajo el primer mandato del presidente Donald Trump.

"Este considerable aumento de la producción por parte del único Estado no poseedor de armas nucleares que produce este tipo de material nuclear es motivo de gran preocupación", escribió el organismo de la ONU en su informe.

El documento llega a una semana de una reunión de la Junta de Gobernadores en Viena, uno de los dos órganos rectores del OIEA, y mientras Irán y Estados Unidos mantienen conversaciones para intentar llegar a un nuevo acuerdo.

"A pesar de las innumerables advertencias de la comunidad internacional, Irán está totalmente decidido a completar su programa de armamento nuclear", reaccionó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

- El enriquecimiento de uranio como obstáculo -

En las últimas semanas, Estados Unidos e Irán, enemistados desde hace cuatro décadas, mantuvieron cinco reuniones para buscar un acuerdo sobre este programa que, según Estados Unidos y sus aliados occidentales, puede llevar a Irán a dotarse del arma nuclear.

El principal obstáculo en estas conversaciones es la cuestión del enriquecimiento de uranio: Estados Unidos reclama que Irán renuncie completamente a él, pero Teherán se opone y defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil.

"Si el problema es el de las armas nucleares, nosotros también consideramos que este tipo de arma es inaceptable", dijo el canciller en un discurso televisado.

"Estamos de acuerdo, entonces, sobre esta cuestión", insistió sobre la postura estadounidense.

Irán ha negado reiteradamente tener ambiciones de convertirse en una potencia nuclear, pero defiende su derecho de usar uranio enriquecido para generar energía.

"No pueden tener armas nucleares", reiteró el viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, quien consideró que ambos países están "bastante cerca de un acuerdo".

Araqchi, sin embargo, rebajó el optimismo estadounidense y señaló en un mensaje que no estaba seguro de la "inminencia" de un acuerdo.

- ¿Inspectores estadounidenses en Irán? -

Sin relaciones diplomáticas desde hace cuatro décadas, Teherán y Washington celebraron el 23 de mayo en Roma una quinta ronda de conversaciones bajo la mediación del sultanato de Omán.

Araqchi, como líder de la delegación iraní, y su interlocutor estadounidense, el emisario de Trump Steve Witkoff, se fueron de Roma al término de la nueva ronda sin lograr grandes avances, pero se dijeron abiertos a nuevas discusiones para las que no se ha fijado una fecha aún.

En caso de acuerdo con Washington, Irán afirmó el miércoles que podría autorizar una visita de inspectores estadounidenses a sus instalaciones bajo la égida del OIEA, la agencia de la ONU sobre cuestiones nucleares.

"Si se plantean preguntas, se cierra un acuerdo y las peticiones de Irán se tienen en cuenta, entonces consideraremos la posibilidad de aceptar inspectores estadounidenses" del OIEA, dijo Mohamad Eslami, responsable de la Organización Iraní de Energía Atómica.

Sería la primera vez que esto ocurre desde la Revolución islámica de 1979, según el investigador Ali Vaez, especialista de Irán en el centro de reflexión International Crisis Group.

El OIEA también deploró el sábado la cooperación "menos que satisfactoria" de Irán, en un segundo informe elaborado por el organismo a petición de las potencias occidentales.

"Irán, en varias ocasiones, no respondió o no proporcionó respuestas técnicamente creíbles a las preguntas de la agencia y limpió" emplazamientos, "lo que obstaculizó las actividades de verificación de la agencia" en tres instalaciones no declarados, a saber, Lavisan-Shian, Varamin y Turquzabad, criticó.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump busca un nuevo acuerdo con Irán, pero amenaza con una acción militar si la diplomacia fracasa.