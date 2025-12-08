Investigan muerte de otros nueve reos en cárcel de Ecuador

Al menos nueve reos muertos fueron hallados el domingo (07.12.2025) en la cárcel de Machala, provincia de El Oro, en el suroeste de Ecuador, tras la explosión de un dron a una cuadra del centro carcelario, informaron los principales medios locales.

Según información preliminar, los cuerpos fueron hallados en el primer piso de la cárcel. La explosión con el dron habría sido para despistar a los uniformados, quienes se movilizaron en la zona para verificar lo sucedido.

Testigos dijeron que ocurrieron dos explosiones. Todavía se investiga lo ocurrido y se estima que el número de víctimas podría aumentar.

El suceso vuelve a poner en evidencia la situación de violencia dentro del sistema penitenciario ecuatoriano. El pasado 9 de noviembre, este mismo centro fue escenario de una masacre en la que murieron 27 internos por asfixia y ocho con armas de fuego.

Desde ese último hecho, las autoridades ejecutaron varios traslados de internos hacia otros centros del país, como la cárcel de Guayaquil. Según datos oficiales, cerca de 300 fueron trasladados en este último mes a otras prisiones como parte de las medidas de control y redistribución.



