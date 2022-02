Invasión rusa en Ucrania: lo más destacado de las últimas horas

Esta mañana, el primer ministro canadiense, Justin Trudeo, anunció que Canadá prohibirá toda importación de petróleo ruso



Por otro lado, El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el lunes la apertura "lo antes posible" de una investigación sobre la situación en Ucrania, mencionando "crímenes de guerra" y "crímenes de lesa humanidad".



"Estoy convencido de que existe una base razonable para creer que se han cometido supuestos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania" desde 2014, declaró en un comunicado el fiscal de la CPI, Karim Khan.

Khan expresó su "preocupación creciente" la semana pasada por los recientes acontecimientos en Ucrania y pidió a las partes del conflicto respetar el derecho internacional humanitario.



"Dada la expansión del conflicto en los últimos días, es mi intención que esta investigación incluya también cualquier nuevo presunto delito que sea competencia de mi Oficina y que sea cometido por cualquiera de las partes del conflicto en cualquier parte del territorio de Ucrania", subrayó Khan.

Ucrania no firmó el Estatuto de Roma, el tratado internacional que creó la CPI, pero reconoció formalmente la competencia del tribunal para crímenes cometidos en su territorio.



La predecesora de Khan, Fatou Bensouda, declaró en diciembre de 2020 que desde 2014 se ha cometido en Ucrania una "amplia gama de conductas constitutivas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad" y pidió una investigación completa.



Estados Unidos afirmó este lunes que no ha detectado ningún cambio "concreto" en la posición nuclear de Rusia tras la orden del presidente Vladimir Putin y confirmó que las tropas rusas se topan en su avance hacia Kiev con una resistencia "creativa" de los ucranianos.



El presidente ruso puso el domingo a las fuerzas disuasorias de su país, incluidas las armas nucleares, en estado de alerta, lo cual desató una ola de protestas a nivel mundial.



"Estamos vigilando y siguiendo el tema de muy cerca", dijo a los periodistas un alto funcionario del Pentágono este lunes. "No creo que hayamos visto nada concreto como resultado de su decisión. Al menos no por ahora", añadió.



Este funcionario reconoció que era "difícil saber qué había detrás de la orden de Putin". Pero "el mero hecho de mencionar" o "amenazar" con un "uso de las fuerzas nucleares" es "inútil y representa una escalada importante" en su invasión de Ucrania, lamentó este funcionario, que reafirmó que la OTAN, la alianza de defensa compartida entre Estados Unidos y países europeos, "nunca" ha amenazado a Rusia.



Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense también consideró que esta "retórica provocadora sobre las armas nucleares" es "peligrosa" y favorece "los riesgos de incidente".



Estados Unidos no cambió su posición nuclear en respuesta a la decisión de Putin.

Además, doce miembros de la misión diplomática rusa ante la ONU recibieron la orden de abandonar Estados Unidos para el 7 de marzo, informó este lunes el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, en una conferencia de prensa.

Cuando recién comenzaba la reunión con la prensa, el embajador pidió un minuto a los presentes para responder a una llamada telefónica. "Acabo de recibir la información de que las autoridades estadounidenses han declarado persona non grata a 12 diplomáticos de la misión" de Rusia ante la ONU, dijo al término de la llamada.

El embajador adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Richard Mills, dijo en una reunión del Consejo de Seguridad que la expulsión de estos diplomáticos se debe a "actividades que no se corresponden" con su estatus.

La Unión Europea (UE) añadió este lunes a varios oligarcas y al portavoz del presidente ruso a la lista negra de personalidades sancionadas con un congelamiento de sus haberes y la prohibición de su entrada a raíz de la guerra contra Ucrania.

Seis oligarcas, varias personalidades próximas al presidente ruso -incluyendo su portavoz-, y una decena de periodistas figuran en esa lista de 26 nombres aprobada por los Estados miembros y publicada este lunes en el Diario Oficial de la UE. Vladimir Putin y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, fueron incluidos en la lista el pasado viernes.

La UE sancionó, entre otros, a Igor Seshin, jefe del grupo petrolero Rosneft; a Nikolay Tokarev, presidente de Transneft; a Alisher Usmanov, un empresario próximo al presidente ruso; a los banqueros Petro Oleovich Aven y a Mijaíl Fridman, accionista y fundador del conglomerado Alpha Group, y al violoncelista y empresario Serguei Pavlovich Rolduguin.