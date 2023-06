Invasión de grillos abruma ciudad de EE. UU.

16 de junio de 2023, 5:29 AM

Estados Unidos | Una especie invade regiones de Nevada, en el oeste de Estados Unidos, pero no son alienígenas ni humanoides: son grillos.



Millones de grillos mormones se encuentran en la ciudad de Elko, al norte del estado, cubriendo carreteras y casas, e incluso bloqueando el acceso al hospital.



Los habitantes de la pequeña ciudad relatan estar hartos de la presencia de los bichos.



"Te sientes súper invadida", dijo Colette Reynolds a la televisora CBS.



"Cuando estás en casa suena como lluvia porque se lanzan de donde quiera que estén colgando y caen".



Los insectos comenzaron a causar problemas en el servicio de emergencias médicas.



"Para traer pacientes al hospital, gente afuera tuvo que usar máquinas para soplar hojas y escobas", dijo Steve Burrows, del Hospital Regional del Noreste de Nevada, en entrevista con la cadena local KSL TV.



"Llegó al punto de que tuvimos que traer el camión para quitar la nieve y usarlo para empujar las pilas de grillos".



Jeff Knight, entomólogo de Nevada, dijo que los enjambres de grillos no son inusuales en la región, pero que comienzan a ser más evidentes a medida que las poblaciones humanas se expanden y ocupan áreas que estaban inhabitadas.



La mala noticia para la población de Elko es que no hay mucho que puedan hacer, más allá de esperar.



"El camino es tolerarlos, probablemente seguirán su camino", dijo Knight a CBS.