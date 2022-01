Inusual nacimiento de elefantes gemelos en Kenia

Una elefanta dio a luz gemelos en la reserva de Samburu, en el norte de Kenia, anunció el jueves una asociación de protección de esta especie amenazada.



La asociación "Save the Elephants" informó que los gemelos -un macho y una hembra- fueron avistados el fin de semana pasado por guías durante un safari en esta reserva situada a unos 300 kilómetros de la capital, Nairobi.



Los videos muestran a los recién nacidos, de solo unos días de edad, domesticando su nuevo entorno de sabana junto a su madre, Bora, y su hermano mayor, nacido en 2017.



Los elefantes, que dan a luz cada cuatro años aproximadamente, tienen la mayor duración de gestación de todos los mamíferos, y llevan a sus crías en el vientre durante casi 22 meses.



"Raramente se encuentran gemelos entre las poblaciones de elefantes, que sólo representan alrededor del 1% de los nacimientos", dijo en un comunicado el fundador de Save the Elephants, Iain Douglas Hamilton.



Los gemelos elefantes no siempre sobreviven. "Muy a menudo, las madres no tienen suficiente leche para alimentar a dos crías", explica Douglas Hamilton en un comunicado. "Los próximos días serán críticos para los nuevos gemelos, pero cruzamos todos los dedos para que sobrevivan", añadió.



Hay unos 36.000 elefantes en Kenia, según las cifras del primer censo nacional de toda la fauna silvestre realizado en 2021.



Esta cifra representa un aumento del 12% con respecto a la población registrada en 2014, cuando era mayor la caza furtiva impulsada por el tráfico de marfil.