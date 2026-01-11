Inter y Nápoles se neutralizan y la Serie A sigue abierta

Milán, Italia | El Inter probablemente tenga pesadillas con el Nápoles y con Scott McTominay. Cuando los nerazzurri podían abrir hueco al frente de la Serie A este domingo, chocaron con un doblete del volante escocés para terminar empatando 2-2 en San Siro.

La racha de seis victorias consecutivas del Inter no resistió el reencuentro con el conjunto napolitano y con McTominay, que ya el pasado mes de mayo habían privado al equipo lombardo del Scudetto 2025 por un punto al término de la 38.ª y última fecha.

Este duelo de la vigésima jornada se presentaba como una oportunidad de oro para el Inter, pero como ninguno de los tres principales aspirantes al título sumó los tres puntos, se mantiene el statu quo. El Inter conserva con 43 puntos tres de ventaja sobre el AC Milan (2.º, 40 puntos) y cuatro sobre el Nápoles (3.º, 39 puntos).

Conte, expulsado

El líder no tardó en tomar ventaja ante el vigente campeón gracias a Federico Dimarco (9’), servido dentro del área por el francés Marcus Thuram.

Pero el Nápoles, que no pierde en liga ante el Inter desde diciembre de 2023 (tres empates y una victoria 3-1 en la primera vuelta), igualó por medio de McTominay.

El mejor jugador de la Serie A la temporada pasada, en su primer curso en Italia, sorprendió a la defensa interista al cazar en el primer palo un centro de Eljif Elmas (26’).

A pesar de la igualada, el Inter siguió dominando y volvió a ponerse por delante merced a un penal cuya señalización enojó hasta tal punto al técnico del Nápoles, Antonio Conte, que fue expulsado.

Gran especialista desde los once metros, Hakan Çalhanoglu no falló ante Vanja Milinkovic-Savic (73’).

Pero volvió a aparecer McTominay para igualar de volea (81’) y dejar en solo tres los cinco puntos de ventaja sobre el AC Milan que ya saboreaban los aficionados interistas.

“Es un empate ampliamente merecido que demuestra nuestro carácter y que nos da confianza para el futuro”, indicó el técnico adjunto del Nápoles, Cristian Stellini.

“Esto se juega en detalles, pero sigue siendo un buen resultado”, analizó por su parte el defensor del Inter, Alessandro Bastoni.

Al Milan se le atragantan los modestos

El Milan había empatado horas antes en la cancha de la Fiorentina (1-1).

El conjunto lombardo se vio por detrás en el marcador del Artemio Franchi al minuto 66 tras el gol de cabeza de Pietro Comuzzo.

Tuvo que ser el internacional francés Christopher Nkunku (90’), con su segundo gol en la Serie A, el que rescatara el punto in extremis.

“Somos segundos en la clasificación, hay que continuar nuestro recorrido mejorando; sin embargo, debemos concretar nuestros periodos de dominio”, declaró el técnico del Milan, Massimiliano Allegri, antes de precisar que su objetivo es terminar “en el top 4 para participar en la próxima Liga de Campeones”.

Al Milan le están penalizando sus pinchazos ante equipos modestos: la semana pasada empató ante el Génova (1-1), lo mismo que ante el Pisa a finales de octubre (2-2) y Parma a comienzos de noviembre (2-2), y concedió su única derrota, en agosto, ante el recién ascendido Cremonese (2-1).

La Fiorentina, por su parte, sigue en zona de descenso (18.º, 14 puntos), a dos puntos de la 17.ª plaza que marca la salvación, pero la Viola parece levantar cabeza con ocho puntos en las últimas cinco fechas.