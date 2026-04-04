Inter Miami inaugura el Nu Stadium y abre una nueva era para el fútbol en Florida

Miami, Estados Unidos | El Inter Miami inauguró oficialmente el Nu Stadium como su nueva casa, en una ceremonia encabezada por David Beckham y otros dirigentes del club, que concluyó con el tradicional corte de listón.

Aunque el equipo debutó en la MLS en 2020, el proyecto de contar con un estadio propio se remonta al 5 de febrero de 2014, cuando el comisionado Don Garber otorgó la franquicia al exfutbolista inglés.

Tras superar diversos obstáculos políticos y con el respaldo del empresario Jorge Mas, el club concretó la construcción de un recinto con capacidad para 26.700 aficionados, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.

“Este es el inicio de muchas celebraciones que tendremos juntos”, afirmó Mas durante el acto inaugural.

El Nu Stadium, integrado en el complejo Miami Freedom Park, representa el primer gran paso de un ambicioso proyecto que incluye hotel, centro comercial, parque recreativo y un anfiteatro para 5.000 personas.

En el interior del estadio destaca la gradería dedicada a Lionel Messi, uno de los principales atractivos del recinto, cuyo costo estimado ronda los 350 millones de dólares.

La inauguración marca un nuevo capítulo para el fútbol en la ciudad, que busca consolidarse tras más de tres décadas desde la desaparición del Miami Fusion.

La jornada también contó con una alta presencia de aficionados y medios internacionales, en un evento que incluyó la interpretación del himno por Marc Anthony y una presentación del DJ Cedric Gervais tras el partido ante Austin FC.