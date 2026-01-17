Inter Miami de Messi arranca la pretemporada con la Concachampions entre ceja y ceja

El Inter Miami de Lionel Messi inició este sábado los trabajos de pretemporada con miras a un año 2026 en el que buscará revalidar el título de campeón de la Major League Soccer (MLS) y conseguir su primer título continental en la Concachampions.

Acompañado por sus socios principales, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, Messi trabajó en el centro de entrenamiento en Fort Lauderdale (Florida) con total normalidad junto al resto de sus compañeros en el inicio de una pretemporada que incluye visitas a Perú, Colombia y Ecuador.

Los 15 minutos del entrenamiento abiertos a la prensa estuvieron marcados por trabajos de calentamiento y una sesión de fútbol-tenis que vio al equipo de Messi, Suárez y De Paul enfrentar al trío del uruguayo Maximiliano Falcón, el argentino Mateo Silvetti y el español, y nueva incorporación, Sergio Reguilón.

"Me encuentro físicamente espectacular, muy sano y muy en forma", dijo Reguilón. "Vengo con ganas de empezar con mis compañeros, ahora es momento de rendir en el campo".

El lateral izquierdo de 29 años llega para reemplazar a su compatriota Jordi Alba, quien se retiró del fútbol profesional al finalizar la temporada 2025.

"Es un sueño estar aquí y poder compartir momentos de campo con él (Messi), como calienta y todo".

Dentro de las ausencias de este sábado están el defensa argentino Gonzalo Luján, quien se encuentra tramitando su residencia permanente, el arquero canadiense Dayne St. Clair y el brasileño Micael Dos Santos.

Completando el nuevo plantel.

Otras de las nuevas incorporaciones, los argentinos Facundo Mura, lateral derecho, y el mediocampista David Ayala estuvieron a las órdenes de Javier Mascherano, quien recibió la visita del socio mayoritario de las Garzas, Jorge Mas.

"Muy contento en el nuevo club", comentó Ayala. "Cuando me llegó la posibilidad me puse muy contento, espero que sea un gran año en un equipo muy competitivo".

Mas, de 62 años y considerado uno de los dueños más ambiciosos de MLS, adelantó detalles sobre posibles incorporaciones y reafirmó el deseo de ganar la Copa de Campeones de Concacaf.

"Son siete partidos", dijo Mas. "Nosotros podemos competir con todos los equipos, nos va a tocar un camino muy difícil pero nosotros tenemos con qué".

Durante la jornada del viernes, múltiples reportes desde México vincularon al atacante de Monterrey, Germán Berterame, como posible incorporación del cuadro de Florida.

"Primeramente, Germán Berterame es un gran jugador", dijo Mas a la AFP. "Aspiramos a tener una gran plantilla, hay una oferta de Inter Miami y veremos cómo se desarrolla en las próximas 24 a 36 horas".

Al mismo tiempo, confirmó la renovación de Tadeo Allende, al llegar a un acuerdo con el Celta de Vigo, y puso en duda por temas de límite salarial la renovación del extremo y también argentino Baltasar Rodríguez.

Allende, de 26 años, estableció un récord histórico en la liga norteamericana con nueve goles en la postemporada 2025 dentro de un balance general de 24 anotaciones.

Inter Miami continuará trabajando en el sur de Florida por los próximos días hasta que emprenda vuelo a Lima, Perú para enfrentar a Alianza Lima en su primer partido de pretemporada el 24 de enero.











