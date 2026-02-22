Inter Miami de Lionel Messi es goleado por LAFC en un frustrante inicio de la MLS 2026

Los Ángeles, Estados Unidos | Lionel Messi y su Inter Miami estrenaron el sábado su estrella de campeón de la MLS 2026 con una contundente derrota 3-0 ante Los Angeles FC (LAFC) frente a 75.673 espectadores.

La multitud, la segunda mayor en la historia de la liga norteamericana, disfrutó de esta declaración de intenciones del LAFC, decidido a desafiar el favoritismo del Inter para revalidar el título.

Del esperado primer duelo entre Messi y Son Heung-min en la MLS salió vencedor el surcoreano, quien asistió el primer gol del venezolano David Martínez en la primera parte, antes de que Denis Bouanga y Nathan Ordaz sentenciaran el triunfo en la recta final.

El juego, plato fuerte de la jornada inaugural, se trasladó al emblemático Memorial Coliseum de Los Ángeles para responder a la enorme demanda por ver a las dos figuras más populares del torneo.

En declaraciones a la prensa, el comisionado Don Garber aseguró que la liga podría haber agotado las entradas del estadio habitual del LAFC “cinco veces”.

Con Messi como titular, todavía fuera de ritmo tras su reciente lesión muscular, Miami intentó imponer su juego de posesión frente a un LAFC enfocado en el contragolpe.

El astro argentino, en una nueva etapa sin sus socios Sergio Busquets y Jordi Alba, fue marcado con eficacia y no logró disparar entre los tres palos.

A lo largo de la noche dejó visibles gestos de frustración con el arbitraje y por varios golpes y encontronazos con rivales.

"Simplemente nos preparamos para el mejor Messi, y cuando te preparas para el mejor Messi cerca del área, tienes que tener varios hombres a su alrededor", explicó el entrenador del LAFC, Marc Dos Santos.

"Nos han ganado bien, pero me da la sensación de que es un resultado algo mentiroso. En el desarrollo del partido no hubo esa diferencia", afirmó Javier Mascherano, restando dramatismo al tropiezo de su Inter.

"Iniciamos bien el juego, teníamos el pleno control (...) Pero Los Ángeles hizo la diferencia en las transiciones", añadió.

Bouanga finiquita

En este duelo de estilos contrapuestos, el LAFC encontró espacios ante un Inter que adelantó líneas y no tardó en desplegar el trío de velocistas conformado por Son, Bouanga y David Martínez.

El surcoreano, alentado por una amplia comunidad en las gradas, dio un primer aviso a los seis minutos en un mano a mano fallado frente al arquero Dayne St. Clair.

El argentino Rodrigo De Paul, brújula del Inter, desencadenó el primer gol local al perder el balón en su propio campo.

La pelota llegó a Son, quien habilitó la irrupción por la derecha de Martínez para que definiera con un disparo cruzado en el minuto 38.

Del otro lado, Messi inquietó al veterano Hugo Lloris con un remate ajustado al borde del descanso.

En el entretiempo, Mascherano adelantó líneas para activar a su nueva referencia ofensiva, el mexicano-argentino Germán Berterame.

En el 64’, el exdelantero de Monterrey cabeceó desviado en una posición inmejorable dentro del área.

Desde el banquillo observó la acción el uruguayo Luis Suárez, quien ingresó en los últimos diez minutos.

Mientras tanto, Messi chocó con la espalda de Ryan Porteous y quedó tendido durante un minuto, aunque se reincorporó sin mayores consecuencias.

Ante la falta de eficacia visitante, el LAFC aprovechó otra transición rápida para sentenciar el duelo.

Bouanga irrumpió desde su campo para alcanzar un envío largo de Timothy Tillman, eludir al arquero con un autopase de cabeza y anotar el segundo en el minuto 73.

El propio Bouanga, jugador que el Inter intentó fichar esta temporada, asistió el tanto definitivo del joven Ordaz en el 90+4, desatando el júbilo en el estadio que en 2028 inaugurará por tercera vez unos Juegos Olímpicos.

Tata Martino regresa con derrota

En otros escenarios, la primera fecha también dejó un discreto regreso del argentino Gerardo Martino al banquillo del Atlanta United, que cayó 2-0 ante el FC Cincinnati.

Por su parte, el Minnesota United empató 2-2 frente al Austin FC en un partido en el que no participó su nuevo fichaje, el colombiano James Rodríguez, quien se incorporará la próxima semana a los entrenamientos.

El Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller, subcampeón en la pasada final ante el Inter, inició la temporada con un ajustado triunfo 1-0 frente al Real Salt Lake.