Inter empata ante Torino, pero sigue acariciando el título de la Serie A

Turín, Italia | El Inter de Milán sufrió un pequeño tropiezo en su camino hacia el Scudetto al empatar 2-2 este domingo en casa del Torino, en la jornada 34 de la Serie A, aunque mantiene una amplia ventaja en la cima.

El Napoli (2º), que goleó 4-0 a la Cremonese el viernes, redujo de doce a diez puntos su desventaja respecto al Inter, pero con solo cuatro jornadas por disputarse —12 puntos posibles—, su misión de revalidar el título parece prácticamente imposible.

La victoria napolitana había evitado cualquier posibilidad matemática de que el Inter se coronara campeón este domingo.

Los nerazzurri podrían asegurar el título sin depender de otros resultados el próximo domingo, cuando reciban al Parma en el estadio Giuseppe Meazza.

En su visita al Torino, el Inter llegó a tener una ventaja de 2-0 gracias a dos goles de cabeza de Marcus Thuram (23') y Yann Aurel Bisseck (61'), ambos tras asistencias de Federico Dimarco.

Sin embargo, el Torino, decimotercero de la clasificación, reaccionó en el tramo final e igualó con tantos del argentino Gio Simeone (70') y del croata Nikola Vlasic (79'), este último de penal.

Como no se rinde en la pelea europea -

Horas antes, el Como, una de las revelaciones de la temporada italiana, frenó su crisis en la lucha por clasificar a la próxima Champions League al vencer 2-0 al Génova como visitante.

Los goles fueron obra del griego Tasos Douvikas (10') y del senegalés criado en España Assane Diao (68').

Gracias al triunfo en el estadio Luigi Ferraris, el club dirigido por Cesc Fábregas recuperó el quinto puesto e igualó en puntos a la Roma, aunque con mejor diferencia de goles.

Además, quedó provisionalmente a solo dos puntos de la Juventus (4ª), último equipo en zona de Champions, antes del exigente duelo de la Vecchia Signora ante el AC Milan.

El Como, que nunca ha disputado competiciones europeas, había mostrado señales de desgaste con apenas un punto en sus tres partidos previos.

La victoria también permitió al equipo dejar atrás la decepción sufrida esta semana tras caer eliminado en semifinales de la Coppa Italia ante el propio Inter.

Por su parte, el Génova permanece en la decimocuarta posición, en una zona relativamente tranquila, aunque todavía sin asegurar matemáticamente la permanencia.