Internacional
Inter de Milán conquista su título 21 de campeón de la liga italiana
Con 82 puntos, el Inter amplía a 12 puntos su ventaja sobre el Nápoles (2º, 70) que ya no lo pude alcanzar.
El Inter de Milán aseguró matemáticamente sin más demora su 21º título de campeón de la liga italiana y lo hizo además festejando ante sus tifosi, gracias a su victoria 2-0 en casa sobre el Parma, este domingo en la 35ª jornada de la Serie A.
Con 82 puntos, el Inter amplía a 12 puntos su ventaja sobre el Nápoles (2º, 70), que el sábado empató 0-0 en el campo del Como (5º) y que ya no podrá revalidar su Scudetto, ya que quedan apenas tres fechas -nueve puntos en juego- para el final del campeonato.
En el partido que coronó al Inter, el francés Marcus Thuram (minuto 45+1') y el armenio Henrikh Mkhitaryan (80') firmaron los tantos para permitir la fiesta en el estadio Giuseppe Meazza.