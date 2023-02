Inteligencia sueca califica situación de seguridad europea como "la más grave" desde los 80

La agencia de inteligencia militar de Suecia dijo el lunes que desde la invasión rusa a Ucrania, hace casi un año, la situación de seguridad en los países nórdicos y en Europa es "la más grave" desde la década de 1980, en plena Guerra Fría.



"Los riesgos para la seguridad sueca han aumentado y las amenazas a Suecia se han vuelto más amplias y complejas", dijeron las Fuerzas Armadas de Suecia en un comunicado.



El informe forma parte del análisis anual del Servicio Sueco de Inteligencia Militar y Seguridad (MUST).



"Hoy tenemos un estado continuo de conflicto y confrontación entre Rusia y Occidente, que corre el riesgo de empeorar aún más", dijo Lena Hallin, jefa de MUST, en un prólogo al informe.



Según Hallin, la situación de seguridad en Europa y en la zona cercana a Suecia es "la más grave desde al menos el comienzo de la década de 1980."



Suecia, junto a la vecina Finlandia, abandonó en mayo décadas de no alineación militar y solicitó unirse a la OTAN, en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú.



Sin embargo, la solicitud de Suecia se ha enfrentado a la oposición de Turquía, que se está demorando en ratificar su adhesión.



Turquía acusa a Suecia de proporcionar refugio para lo que considera "terroristas", en particular miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).