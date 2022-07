Instagram dejará "de intentar parecerse a TikTok" por quejas de usuarios

Por AFP Agencia | 29 de julio de 2022, 5:45 AM

San Francisco, Estados Unidos | Instagram detendrá la implementación de funcionalidades que los usuarios han rechazado bajo el reclamo de que la red social quiere parecerse demasiado a TikTok, según un informe del boletín tecnológico Platformer.



Las hermanas Kim y Kylie Kardashian, celebridades digitales, fueron algunas de las usuarias más activas a la hora de publicar mensajes esta semana donde le pedían a la compañía "hacer que Instagram vuelva a ser Instagram", y que dejara de intentar parecerse a TikTok.



La frase nació en la plataforma de peticiones change.org, que para la noche del jueves había recibido más de 229.000 firmas apoyando la iniciativa.



"Volvamos a nuestras raíces en Instagram y recordemos que la intención detrás de Instagram era compartir fotos, por dios", rezaba la petición.



El director de Instagram, Adam Mosseri, respondió a la controversia a comienzo de semana con un video en Twitter en el que dijo que las funcionalidades eran un trabajo en desarrollo y que estaban siendo probadas con un pequeño número de usuarios.



Los cambios incluyen la reproducción de videos en formato corto en pantalla completa como lo hace TikTok, y recomendaciones de publicaciones de extraños.



"Estoy complacido de que hayamos tomado un riesgo", dijo Mosseri en una entrevista con Casey Newton de Platformer.



"Pero definitivamente necesitamos dar un gran paso hacia atrás y reagruparnos", añadió.



"Si no fallamos de vez en cuando es que no estamos pensando de manera astuta ni suficientemente en grande", acotó.



Mosseri argumentó que el cambio hacia más presencia de video se daría incluso si el servicio no cambiara nada, pues los usuarios que comparten y buscan clips de video están aumentando.



"Si das un vistazo a lo que comparte la gente en Instagram, ves que hay más y más un cambio hacia el video con el paso del tiempo", explicó.



El director de Meta, Mark Zuckerberg, respaldó esa posición durante una llamada el miércoles, reforzando que la gente ve videos en línea cada vez más.



Meta y Google están entre las compañías que afrontan una creciente competencia desde TikTok por la atención de las personas, y han lanzado sus propias versiones de formatos de videos cortos compartidos.