¡Insólito! Jugador del Everton expulsado por golpear a su propio compañero

La polémica se adueñó del juego entre el Everton y Manchester United en la Premier League.

La acción se dio en el partido Everton vs. Manchester United. AFP
Por Daniel Jiménez 24 de noviembre de 2025, 14:24 PM

El jugador senegalés del Everton, Idrissa Gueye, se marchó expulsado luego de golpear a su compañero de equipo Michael Keane.

La polémica acción se dio a los 18 minutos del encuentro entre el Everton y el Manchester United.

El portero Jordan Pickford separó al centrocampista y al defensor, pero el árbitro inglés Tony Harrington tomó la decisión de expulsar a Gueye. 

Sin lugar a dudas, una acción insólita que se dio este lunes en la jornada de la Premier League.

