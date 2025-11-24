¡Insólito! Jugador del Everton expulsado por golpear a su propio compañero

El jugador senegalés del Everton, Idrissa Gueye, se marchó expulsado luego de golpear a su compañero de equipo Michael Keane.

La polémica acción se dio a los 18 minutos del encuentro entre el Everton y el Manchester United.

El portero Jordan Pickford separó al centrocampista y al defensor, pero el árbitro inglés Tony Harrington tomó la decisión de expulsar a Gueye.

Sin lugar a dudas, una acción insólita que se dio este lunes en la jornada de la Premier League.

