¡Insólito! Jugador del Everton expulsado por golpear a su propio compañero
La polémica se adueñó del juego entre el Everton y Manchester United en la Premier League.
El jugador senegalés del Everton, Idrissa Gueye, se marchó expulsado luego de golpear a su compañero de equipo Michael Keane.
La polémica acción se dio a los 18 minutos del encuentro entre el Everton y el Manchester United.
El portero Jordan Pickford separó al centrocampista y al defensor, pero el árbitro inglés Tony Harrington tomó la decisión de expulsar a Gueye.
Sin lugar a dudas, una acción insólita que se dio este lunes en la jornada de la Premier League.
Otra toma del CACHETAZO de Gana Gueye a su COMPAÑERO.— Joaquín González Recavarren (@JoacoGonzalez88) November 24, 2025
pic.twitter.com/j9vChmCT0u
Esto acaba de pasar en la Premier League— Juan Laporta (@JoanLaportaOfi) November 24, 2025
Partido entre el Manchester United vs Everton
El jugador del Everton, Idrissa Gueye, ha sido expulsado por encararse con SU PROPIO COMPAÑERO.
Increíble! pic.twitter.com/5EQPWFuphM