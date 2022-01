¡Insólito! Árbitro pita final del juego al 85', lo reanuda y vuelve a acabarlo al 89'

La Copa de África vivió un momento de escándalo este miércoles durante el partido entre las selecciones de Túnez ante Mali, primer duelo del grupo E.

El protagonista fue el árbitro William Sikazwe de Zambia quien tuvo un cierre de juego bastante polémico.

Malí vencía 1-0 a Túnez, pero el árbitro pitó el final del partido ¡al minuto 85! Tras los reclamos de los jugadores y cuerpo técnico lo vuelve a reanudar.

Sin embargo, para sorpresa de todos al 89 ¡vuelve a terminarlo por segunda ocasión!

El partido tuvo nueve cambios, una intervención del VAR y dos penales y aun así ni siquiera el juego llegó al minuto 90.

😳 The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



😡 Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK