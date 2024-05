Inseguridad: zancadilla para las estrellas del fútbol que sueñan regresar a Latinoamérica

Secuestros de familiares, ataques con disparos, intentos de extorsión y amenazas: La inseguridad levantó un muro en los últimos meses para estrellas del fútbol latinoamericano que quieren volver a sus raíces cerca del final de sus carreras.

Las recientes intimidaciones contra la familia del argentino Ángel Di María, el secuestro a manos de guerrilleros del padre del colombiano Luis Díaz y el chantaje contra la madre del peruano Paolo Guerrero espantan a los ídolos de una región sacudida por el narcotráfico y la delincuencia.

El fútbol como blanco de la mafia no es un fenómeno nuevo. Los hermanos argentinos Gabriel y Diego Milito, su compatriota Carlos Tevez y el brasileño Luis Fabiano también fueron víctimas de criminales en el pasado con secuestros de seres queridos, pero no renunciaron a volver a su países.

Narcotráfico.

A finales de marzo, familiares del campeón del mundo Ángel Di María recibieron una nota envuelta en una bolsa plástica. Desconocidos la arrojaron desde un automóvil en un barrio de Funes, a unos 20 km de Rosario.

Sin revelar el contenido del texto, las autoridades aseguraron que se trataba de una amenaza de "organizaciones criminales que buscan generar conmoción pública" en una ciudad azotada en los últimos años por el narcotráfico. El "Fideo", que debutó en el local Rosario Central, no se pronunció.

Según el canal de televisión TyC Sports, que cita fuentes cercanas a Di María, el actual jugador del Benfica portugués descartó volver al equipo "Canalla", como pretendía hacerlo a mediados de año, para "priorizar la seguridad y salud de su familia".

En el pasado Di María (36 años) había declarado que uno de sus sueños era volver a jugar con Rosario Central para ganar una Copa Libertadores antes del retiro.

También en Rosario, criminales dispararon hace un año contra un supermercado de familiares de Antonela Roccuzzo, esposa del astro Lionel Messi.

En Ecuador, los carteles podrían arruinar las ilusiones del artillero Enner Valencia de regresar a su amado Emelec de Guayaquil, pues la violencia sin precedentes del narcotráfico llevó al gobierno a declarar al país en conflicto armado interno y ordenar numerosos estados de excepción.

En medio de esas medidas restrictivas en agosto de 2023, justo después del asesinato a tiros de un candidato presidencial, Valencia le bajó el pulgar a un eventual retorno al "Bombillo" con 34 años.

"Me encantaría ir a Emelec (...) tratar de ayudar al equipo que me dio todo, pero no metería mi familia a Ecuador y no me metería yo a Ecuador ahora", confesó Valencia al periodista argentino Martín Liberman.