Inicia última fase del juicio contra expresidente colombiano Uribe previa al fallo

El juicio oral contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por fraude procesal y manipulación de testigos inició este jueves, pese a pedidos de la defensa de aplazar el que es el último escalón del histórico proceso penal antes del fallo.



El exmandatario (2002-2010), uno de los políticos más influyentes de este siglo en el país, se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel por un proceso que él mismo inició y que se ha convertido en bumerán judicial.



El abogado de Uribe, Jaime Granados, había pedido retrasar el inicio de este ciclo argumentando que requería más tiempo para analizar las pruebas.



En una audiencia virtual, la jueza Sandra Heredia rechazó ese pedido, que las víctimas consideran una maniobra para dilatar el proceso que prescribiría el 9 de octubre octubre si no hay un veredicto.



"Los aplazamientos a última hora afectan de verdad el trámite (...) vamos a instalar hoy en día el juicio oral", afirmó Heredia.



La jueza añadió que no es posible aplazar las audiencias programadas, "máxime en este caso cuando se aproxima una prescripción de la acción penal".



Uribe fue acusado en 2024 por la Fiscaliza de "fraude procesal", "soborno al testigo" y "soborno", delitos que el político de 72 años niega haber cometido.



Este viernes insistió que "no hay riesgo" de que se declare culpable.



La investigación que tiene al líder de la derecha colombiana contra las cuerdas se remonta a 2012. El exmandatario denunció al congresista de izquierda Iván Cepeda por buscar testimonios falsos para vincularlo con paramilitares que operaron en el país en los años 90 y comienzos de este siglo.



Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar a Uribe por sospechas de que fue él quien trató de manipular testigos.



Los magistrados ordenaron dos años después el arresto domiciliario del exmandatario, que para entonces era senador, argumentando que en libertad podría entorpecer la investigación.



Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión y reinició todo el proceso.



"Ya llevamos cinco años, tres meses y 26 días que no se le ha resuelto la situación jurídica" al acusado, se quejó la jueza Heredia.



Al juicio también asistirán las víctimas. Dos de ellas son exparamilitares encarcelados que aseguran que fueron presionados por el exabogado de Uribe, Diego Cadena, para testificar a su favor.



El exmandatario asegura que él no conocía de esas acciones.