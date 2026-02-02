Inicia el sueño en Concacaf: México defiende su dominio al acecho de la MLS

Amos y señores de la Copa de Campeones de la Concacaf, los equipos mexicanos empiezan el martes la defensa de su reino, amenazado por la ambición de los cuadros de la MLS de apoderarse de la región, con el Inter Miami de Lionel Messi a la cabeza.



El club del astro argentino, sin embargo, no verá acción hasta marzo, en el arranque de los octavos de final, una instancia a la que puede que no lleguen varios de sus más encopetados rivales mexicanos.



Antiguos monarcas del principal certamen de clubes de la Concacaf como Tigres, América, Monterrey y Cruz Azul saldrán al ruedo el martes o miércoles en los primeros partidos de ida de la primera ronda.



La vuelta de estas series se jugará la próxima semana. Otras seis llaves, que no incluyen cuadros aztecas, comenzarán la semana del 17 de febrero y acabarán la del día 24.



La primera fase incluye once eliminatorias, cinco de ellas con conjuntos mexicanos, los cuales a diferencia de sus adversarios de la MLS, que todavía no inicia competencia, llegarán con cuatro partidos ligueros en las piernas.



El ganador del choque entre Nashville y Atlético Ottawa será el adversario de Messi y compañía en octavos de un certamen cuya final única se jugará el 30 de mayo, previo al inicio del Mundial de Norteamérica.



Inter fue sembrado en esa fase junto al Alajuelense , el Toluca de México, el Mount Pleasant de Jamaica y el estadounidense Seattle Sounders como campeones de sus ligas u otras contiendas internacionales.



Defender el título



La edición 2026 de la Copa de Campeones puede resultar vital para dos colosos del balompié azteca, América y Cruz Azul, los dos cuadros con más títulos del torneo, ambos con siete estrellas.



La Máquina defenderá la corona ganada a costa del Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, que fue la coronación 40 de un equipo de México en el certamen, frente a seis de Costa Rica y tres de Estados Unidos.



Cruz Azul comenzará el rodaje de nuevo contra un rival canadiense, ﻿Vancouver﻿, al que visitará el miércoles en el estadio Willoughby.



"Estamos algo cortos en la plantilla, pero no por eso seremos menos competitivos, tenemos la certeza de que vamos a obtener muy buenos resultados tanto en la liga como en la Copa de Campeones", confió su entrenador, el argentino Nicolás Larcamón.



Una llave aparentemente más difícil sostendrán los Pumas del portero costarricense Keylor Navas, que se medirán el martes en el estadio Snapdragon con el San Diego FC, revelación de la pasada temporada de la MLS.



El Monterrey del mediocampista español Sergio Canales, por su parte, abrirá su eliminatoria el miércoles en casa del Xelajú de Guatemala.



Águilas desplumadas



Con un plantel en franca transformación, el América comenzará su andar visitando el martes al Olimpia de Honduras.



La conquista de la Concacaf es una asignatura pendiente para el entrenador brasileño André Jardine, tricampeón mexicano y quien se encuentra enfocado en la reconfiguración de su escuadra.



Desde que asumió el mando de las Águilas a mediados de 2023, Jardine ha sufrido dos duras eliminaciones en la Copa de Campeones: en las semifinales de 2024 ante el Pachuca y en cuartos de 2025 contra Cruz Azul.



"Vamos a estar con foco máximo en la Concachampions, tenemos unas ganas muy grandes de hacer un gran torneo y colocar al América en la final, algo que no hemos logrado", dijo Jardine.



El brasileño, sin embargo, sufrió un par de duros reveses antes del debut de una competencia que su club no conquista desde 2016: las salidas del atacante francés Allan Saint-Maximin y del mediocampista español Álvaro Fidalgo.



El extremo rescindió su contrato tras denunciar agresiones racistas en México contra sus hijos y el centrocampista regresó a su país, al Real Betis.



¿Hay esperanzas para América? Jardine juega sus fichas al talentoso armador brasileño Raphael Veiga, multicampeón con el Palmeiras de Sao Paulo y quien finiquita los últimos detalles para firmar con su nuevo equipo.



"Queremos estar fuertes en las dos competencias (liga y copa), el sueño es regresar al camino de los títulos", avisó Jardine.

