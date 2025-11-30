Ingresos récord para los fabricantes de armas, impulsados por las tensiones

Las ventas de los 100 mayores fabricantes de armas del mundo alcanzaron un nuevo récord en 2024, impulsadas por los conflictos en Ucrania y Gaza, a pesar de los problemas de producción que dificultan las entregas, reveló un informe publicado este lunes.



A lo largo del año, las ventas ascendieron a 679.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 5,9% con respecto al año anterior, indicó el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).



Durante la última década, entre 2015 y 2024, los ingresos de los 100 mayores proveedores aumentaron un 26%.



"El año pasado, los ingresos mundiales de los proveedores de armas alcanzaron el nivel más alto jamás registrado por el Sipri, ya que los fabricantes aprovecharon la fuerte demanda", declaró Lorenzo Scarazzato, del programa de Gastos Militares y Producción de Armas del instituto, en un comunicado.



Jade Guiberteau Ricard, del mismo programa, explicó a AFP que "esto se debe principalmente a Europa", aunque "todas las regiones aumentaron, excepto Asia y Oceanía".



Según ella, el aumento de la demanda en Europa está relacionado con la guerra en Ucrania y con "la percepción de la amenaza de Rusia por parte de los Estados europeos".



Esta evolución se debe, por un lado, a las necesidades de la propia Ucrania y, por otro, a las de los países que le enviaron material y deben reponer sus existencias.



En varios países europeos, "hemos visto numerosos planes de modernización en curso que representarán una nueva fuente de demanda", añadió Guiberteau Ricard.



Treinta y nueve de los 100 principales proveedores de armas son estadounidenses, entre ellos los tres primeros: Lockheed Martin, RTX (antes Raytheon Technologies) y Northrop Grumman.



El conjunto de los fabricantes estadounidenses registró un aumento del 3,8% en su facturación combinada, hasta alcanzar los 334.000 millones de dólares, lo que representa casi la mitad del total mundial.



En Europa, la facturación agregada de las 26 mayores empresas de armamento aumentó un 13%, hasta alcanzar los 151.000 millones de dólares.

