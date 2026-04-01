Ingeniero tico participa en misión Artemis II de la NASA

Periodista: Elías Alvarado.

El costarricense Luis Eduardo Vargas, de 29 años, integra el equipo técnico encargado del lanzamiento de la misión Artemis II, un histórico proyecto espacial que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna durante aproximadamente 10 días (ver video adjunto de Telenoticias).

Vargas, quien emigró a Estados Unidos a los 4 años, es ingeniero en sistemas y actualmente trabaja en la plataforma de lanzamiento, una de las áreas más sensibles y determinantes en las horas previas al despegue. Su función consiste en monitorear los sistemas críticos para garantizar que todo opere correctamente.

“Estamos listos, preparándonos para lanzar el cohete. Ha sido un proceso complicado, pero también lleno de alegría. Finalmente, vamos a ver el resultado de años de trabajo”, expresó el ingeniero, quien suma cerca de cinco años trabajando en la NASA.

Según detalló, su preparación específica para esta misión tomó casi tres años, tiempo en el que se entrenó para supervisar los sistemas y responder ante cualquier anomalía durante la cuenta regresiva.

“Mi trabajo es vigilar que todos los sistemas estén funcionando como deben. Si algo parece extraño, me llaman para analizarlo y determinar si está bien o no”, explicó.

La participación de Vargas no es un caso aislado. El propio ingeniero indicó que al menos cinco costarricenses más forman parte del equipo vinculado a este lanzamiento, lo que refuerza la presencia nacional en uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de la actualidad.

El tico también destacó el valor simbólico de su participación como representante del país.

​“Para mí es muy especial ser costarricense y estar aquí trabajando en una misión tan importante. Demuestra que no importa de dónde vienes, cualquier cosa se puede lograr”, afirmó.

Originario de San Ramón, Vargas aseguró mantener un fuerte vínculo con Costa Rica, país que considera su hogar. Además, recordó el legado de otros compatriotas en la exploración espacial, como el astronauta Franklin Chang Díaz.

La misión Artemis II genera gran expectativa a nivel mundial, ya que marca un paso clave en el retorno de la humanidad a la órbita lunar, con miras a futuras misiones tripuladas hacia la superficie del satélite.