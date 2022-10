Indonesia suspende ventas de jarabes tras la muerte de casi 100 niños

Por AFP Agencia | 19 de octubre de 2022, 5:31 AM

Yakarta, Indonesia | Las autoridades indonesias anunciaron el miércoles la suspensión de todas las ventas y recetas de jarabes médicos después de la muerte de casi 100 niños de insuficiencia renal aguda este año.



Esta suspensión se produce tras el inicio de una investigación la semana pasada sobre un aumento inexplicado desde el mes de agosto de los casos de insuficiencia renal aguda por parte de las autoridades sanitarias de este país del sudeste asiático.



Jarabes para la tos fabricados en India también se han visto implicados recientemente en la muerte de casi 70 niños en Gambia, también por insuficiencia renal aguda.



"Hasta ahora hemos recibido informes de 206 casos de 20 provincias y 99 muertes", detalló el portavoz del ministerio de Salud de Indonesia, Syahril Mansyur, a los periodistas.



"Por precaución, el ministerio ha pedido que los profesionales de la salud no prescribir temporalmente medicamentos líquidos o jarabe y pidió a las farmacias que suspendan su venta hasta que concluya la investigación", prosiguió Mansyur.



Los casos de esta rara enfermedad comenzaron a extenderse desde el mes de agosto, explicó.



"Desde finales de agosto de 2022, el ministerio y la Asociación de Pediatras han recibido cada vez más informes de casos de insuficiencia renal aguda, el salto es muy marcado", precisó.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta en octubre y recomendó la retirada de cuatro jarabes contra la tos y el resfriado común producidos por el laboratorio indio Maiden Pharmaceuticals, que "podrían estar relacionados" con las muertes registradas en Gambia.



Sin embargo, el organismo de seguridad sanitaria de Indonesia indicó que los jarabes importados en Gambia no se vendían en Indonesia.



La mayoría de los casos de insuficiencia renal aguda notificados en Indonesia afectan a niños, la mayoría menores de 5 años, indicó el ministerio.



La oficina de la OMS en Yakarta no respondió inmediatamente a la solicitud de la AFP.