Indonesia confirma muerte de tres de sus cascos azules en Líbano

Indonesia confirmó este martes (31.03.2026) la muerte de tres de sus cascos azules en Líbano tras dos ataques en apenas 24 horas contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en el país (FINUL), y llamó a la paz y a la protección del personal desplegado.

El Ministerio de Defensa indonesio indicó en un comunicado que un soldado de las Fuerzas Armadas Nacionales (TNI) murió y varios resultaron heridos el 29 de marzo, mientras dos más fallecieron el día 30 en otro incidente que también dejó dos heridos de gravedad.

Indonesia confirma así lo adelantado horas antes por la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, quien señaló que un convoy de la FINUL había sido atacado en Bani Hayyan (sur del Líbano), en una acción que causó la muerte de un casco azul indonesio.

La cifra de fallecidos en ese lugar, parte de un sector bajo mando español, fue elevada posteriormente por la misión de paz a dos.

El de Bani Hayyan fue el segundo incidente mortal ocurrido en apenas 24 horas, después de que otro militar indonesio perdiera la vida el domingo por la explosión de un proyectil en una posición de la FINUL cerca de la localidad de Aadchit al Qusayr, también en el sur del país.

Investigan lo sucedido

El Gobierno indonesio indicó que la FINUL se encuentra investigando "la causa exacta" de lo sucedido en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y subrayó que la seguridad de los cascos azules debe ser prioritaria.

"Se espera que todas las partes implicadas en el conflicto respeten el derecho internacional humanitario y garanticen la seguridad del personal de mantenimiento de la paz", remarcó Indonesia.

El sur del Líbano está siendo objeto constante de bombardeos y de una operación terrestre por parte de Israel, que este martes dijo que investiga ambos ataques para determinar si fueron "consecuencia" de la actividad de Hezbolá -grupo chií libanés respaldado por Irán- o de la de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Según el último recuento oficial, la ofensiva israelí contra el Líbano ha matado a 1.247 personas y herido a 3.680.