India: 65 desaparecidos y 55 muertos tras paso de ciclón Tauktae

Mahuva, India | La marina India encontró 22 cuerpos el miércoles y continúa la búsqueda de 65 personas desaparecidas en el mar en la parte occidental de India, arrasada por el ciclón Tauktae.



Según el ministerio de Defensa, los buques de la marina rescataron a más de 600 personas en instalaciones petrolíferas en alta mar, golpeadas por un mar tan agitado que las operaciones para embarcarlas a bordo de las balsas salvavidas fueron sumamente peligrosas.



Se encontraron también 22 cadáveres, con lo que el balance provisional del paso de Tauktae asciende a 55 muertos. Los aviones y helicópteros seguían buscando a 65 trabajadores desaparecidos en el naufragio de un buque de apoyo.



Los rescatados, que dejaban entrever un halo "de esperanza en la mirada pero están sin duda angustiados [...], fueron zarandeados por el mar durante varias horas", declaró M.K. Jha, jefe del mando occidental de la marina india, a la cadena NDTV.



Más del 15% de la producción anual total de sal del estado de Guyarat -el mayor productor de India- se perdió en las inundaciones, dijo a la AFP la Asociación de Fabricantes de Sal de India.



Antes de tocar tierra en el estado de Guyarat, el ciclón, con rachas de hasta 185 kilómetros/hora e intensas lluvias, causó la muerte de una veintena de personas en el oeste y en el sur de India.



Miles de hogares sin electricidad

Más de 16.500 viviendas registraron daños por el paso el ciclón, que arrancó 40.000 árboles y dejó a cerca de 6.000 municipios sin electricidad.



Esta pudo restablecerse en alrededor de 2.100 localidades, según dijeron las autoridades el martes por la noche. Pero centenares de miles de personas seguían sin corriente el miércoles.



"No tenemos ni corriente [eléctrica] ni teléfono", dijo a la AFP un responsable local del distrito costero de Amreli, Aayush Oak.



El ciclón, el más potente en la región en décadas, causó víctimas en los estados de Kerala, Goa, Maharashtra y Guyarat.



El primer ministro, Narendra Modi, tenía previsto sobrevolar las zonas afectadas este miércoles.



"Después de semanas de caos y de pérdidas humanas devastadoras causadas por el covid-19, esto no podía llegar en peor momento", subrayó Santanu Chakraborty, de la oenegé Save The Children.



"Miles de niños y sus familias perdieron sus casas y su sustento, y los daños en carreteras e infraestructuras meterán un poco más de presión a las administraciones locales, a las que ya les cuesta superar las consecuencias de la pandemia", añadió.



La llegada del ciclón ha coincidido con una explosión de casos de coronavirus en el país, cuyos hospitales están saturados, en medio de una fuerte escasez de oxígeno medicinal y medicamentos.



El país, de 1.300 millones de habitantes, registró el miércoles 4.529 decesos por covid-19, un nuevo récord, y 267.334 nuevos contagios en 24 horas, lo que llevó el balance total a más de 25 millones de casos y 283.248 muertes.