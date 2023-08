Incendios forestales en Hawái obligan a evacuaciones y rescates acuáticos

Estados Unidos | Incendios forestales avivados por vientos huracanados provocaron evacuaciones en áreas del archipiélago de Hawái la madrugada del miércoles y algunos residentes se lanzaron al océano Pacífico para escapar del humo y las llamas, dijeron las autoridades.



La vicegobernadora del estado insular estadounidense, Sylvia Luke, declaró a la cadena CNN que evacuaciones en una de sus islas, la de Maui, están "en curso", pero que aún no tenía un número definido de personas que deban dejar sus hogares.



El peor daño estaría en la ciudad de Lahaina, en el extremo noroeste de Maui.



"La gente está saltando al agua para evitar el fuego", dijo el mayor general del Ejército estadounidense Kenneth Hara al cadena informativa Hawaii News Now. "La Guardia Costera está brindando apoyo", acotó.



La Guardia Costera informó que había "rescatado con éxito a 12 personas de las aguas frente a Lahaina" y que estaba enviando otras embarcaciones a Maui.



De su lado, Luke señaló que los incendios fueron causados por las condiciones secas y los fuertes vientos del huracán Dora, que se encuentra al sur de las islas estadounidenses pero no se espera que toque tierra.



Precisó que los incendios estaban siendo avivados por vientos de hasta 130 kilómetros por hora.



De todas formas, según Luke, los incendios "no han alcanzado demasiadas casas" hasta el momento.