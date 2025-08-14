Incendios en España se cobran la vida de una tercera persona

Otra persona falleció cuando participaba en la extinción de un incendio forestal en España, en la provincia de León, convirtiéndose así en la tercera víctima mortal de los incendios de este verano en el país, informaron las autoridades este jueves (14.08.2025).

"Hoy lamentamos un nuevo fallecimiento de una persona que formaba parte del dispositivo que lucha contra los incendios en la provincia de León", anunció en la red social X el delegado del Gobierno (prefecto) en la región de Castilla y León.

"Nos han comunicado hace poco su fallecimiento, con lo cual evidentemente todas las condolencias a la familia", dijo el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista en la televisión pública TVE.

La zona más afectada por los incendios en España es el cuadrante noroeste, concretamente las regiones de Castilla y León y Galicia, pero también hay otro importante en Extremadura.

Grande-Marlaska dijo que hay 11 incendios en el país que despiertan particular preocupación, y que "principalmente son en Zamora", la provincia castellano-leonesa vecina a Portugal, afirmó.

Antes del tercer fallecido anunciado este jueves, un voluntario murió en Castilla y León y un empleado de una hípica en un incendio en Tres Cantos, al norte de Madrid. Además, hay varios heridos graves y miles de personas han sido evacuadas.



