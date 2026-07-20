Incendio quema 12.000 ha a 100 km al norte de Madrid

Un incendio forestal que empezó el jueves a unos cien kilómetros al norte de Madrid, capital de España, fue extendiéndose, arrasando más de 12.000 hectáreas y obligando a evacuar a varios cientos de personas, según informaron el domingo (19.07.2026) las autoridades locales.

El incendio forestal que devasta la provincia de Guadalajara, y en particular el parque natural de la Sierra Norte, no ha causado víctimas hasta el momento, pero sigue siendo considerado "difícil" por el presidente regional Emiliano García-Page y por las autoridades locales.

Zona natual con especies protegidas

Unos 350 bomberos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) están desplegados en la zona, con el apoyo de 25 aeronaves, para intentar controlar las llamas, según reportó a la prensa el centro de control. El fuego se originó en una zona boscosa y montañosa, que alberga especies amenazadas de águilas, lobos y mariposas.

La televisión pública española haba de veinte municipios evacuados y cifra en 800 los vecinos afectados, aunque destaca que los servicios de emergencia han conseguido evitar que el fuego entre en los núcleos urbanos y que ninguna casa se ha visto afectada, mientras continúan las labores de extinción.

Este incendio forestal se suma a otro, "lejos de ser controlado", que comenzó el miércoles en el noreste, cerca de Zaragoza, y ha quemado cerca de 16.000 hectáreas, según el último balance proporcionado la noche del sábado por Roberto Bermúdez de Castro, responsable de seguridad del gobierno regional de Aragón. Y a otro en Loyozuela, dentro de la Comunidad de Madrid, que sí ha sido extinguido (en la imagen).

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron destruidas en España por las llamas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), mientras que este año se han quemado ya aproximadamente 82.000 hectáreas de bosque. El año pasado, "un tercio de la superficie total quemada en Europa" correspondió a España —un dato señalado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al lugar del peor incendio registrado hasta ahora en Andalucía.