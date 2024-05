Incendio en parque de diversiones de India deja al menos 16 muertos, la mayoría niños

Al menos 16 personas, en su mayoría niños, murieron el sábado en un incendio en un parque de diversiones en el oeste de india, informó un funcionario local.



Otras nueve personas fueron hospitalizadas y se teme que el balance de víctimas aumente, precisó Prabhav Joshi, funcionario del municipio de Rajkot, en el Estado de Gujarat.

Horrible horrible fire in a gaming zone in Rajkot in which more than 20 people have been killed. Many of them were children. Extremely heart wrenching tragedy. #fire #Rajkot pic.twitter.com/Iwuo4cDsw9