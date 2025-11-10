Incautan más de seis toneladas de aletas de tiburón en Perú

La policía peruana decomisó un cargamento de aletas de tiburón, un ingrediente muy apetecido para elaborar sopas y brebajes afrodisíacos, que iban a ser exportadas ilegalmente a Asia, informó el lunes la institución.

"Estamos incautando más de seis toneladas de aletas de tiburones de diversas especies completamente prohibidas de pesca", dijo a la AFP el general Manuel Lozada, jefe de la división de Investigación Criminal.

El cargamento es uno de los mayores hallados y está valorado en el mercado asiático en 8 millones de dólares, según las autoridades.

Las aletas estaban ocultas en un almacén clandestino en una vivienda de Callao, el puerto vecino a Lima.

Los pescadores "depredan y generan un terrible impacto contra el ecosistema marino de la zona, donde pescan estos tiburones que están en amenaza de extinción", dijo el jefe policial, quien recordó que pescadores "cortan solamente las aletas y el cuerpo lo arrojan al mar".

En la operación capturaron a tres peruanos, a quienes las autoridades investigan por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de este producto.

Las aletas de tiburón son muy cotizadas en el mercado por sus supuestas propiedades afrodisíacas.

Según la creencia popular, la sopa de aleta de tiburón sirve para retardar el envejecimiento, mejorar el apetito, ayudar a la memoria y estimular el deseo sexual.

Los ejemplares de las familias de tiburones réquiem (Carcharhinidae) y tiburones martillo (Sphynidae) son los más traficados como ingrediente de sopa de aleta.

En el mundo existen unas 400 especies de tiburones, 66 de las cuales están en el Perú, según la organización internacional de protección del ambiente marino Oceana.