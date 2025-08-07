Impresionantes imágenes de flamencos captadas con dron en Turquía

Impresionantes imágenes aéreas de flamencos fueron captadas recientemente con un dron en el delta de Gediz, Turquía, uno de los ecosistemas más importantes del Mediterráneo oriental.

La grabación muestra a decenas de estas aves en una isla de aproximadamente una hectárea y media, que sirve como hábitat estacional para una amplia variedad de aves acuáticas.

El delta de Gediz es una de las dos principales zonas de reproducción de flamencos en Turquía, y además es considerado una zona de protección de la vida silvestre y área natural protegida.

Actualmente, se encuentra en proceso de ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a su relevancia ecológica y biodiversidad.

En total, esta área alberga cerca de 300 especies de aves, lo que la convierte en uno de los puntos más importantes para la conservación de aves migratorias en la región.