¡Impresionante! Ballena “devora” a dos kayakistas

Una escena poco usual e impactante quedó grabada en video cuando un grupo de personas se encontraban disfrutando de la playa en Estados Unidos y, de repente, una enorme ballena jorobada emergió del agua y prácticamente “devoró” a dos kayakistas.



El hecho ocurrió el pasado lunes en Avila Beach, California.

Las afectadas son Julie McSorley Liz Cottriel, las dos amigas contaron su experiencia a la cadena Fox 26 News donde agradecieron que todo terminó en solo un susto, ya que salieron prácticamente ilesas.

Las turistas estaban en la zona para avistar ballenas y se posaron sobre un banco de cardumen, esto hizo que la ballena se alimentara y al mismo tiempo se las llevara en su boca.

“Pensaba que iba a morir, que me iba a caer encima, lo siguiente que vi es que ya estaba bajo el agua”, relataron a Fox 26.

Cuando la ballena desapareció sus amigos corrieron hacia las mujeres y notaron que estaban ilesas.

La escena quedó grabada gracias a que una mujer se encontraba grabando cerca del lugar en ese momento, el video fue subido a la red social Tik Tok y generó un revuelo total.

Julie contó a los medios que perdió las llaves de su coche, algo de menor relevancia luego de vivir la mejor aventura de sus vidas.

Buzo tragado por ballena

Un hecho similar ocurrió en el 2019 cuando National Geographic documentó el buzo Rainer Schimpf quedó atrapado en la boca de una ballena rorcual por unos segundos.

El hombre estaba con su equipo para documentar la migración de la sardina al sur de África.

Incredible moment a diver is spat out by a WHALE after getting sucked in https://t.co/l9XXapeCSZ pic.twitter.com/A2aI0IrExF