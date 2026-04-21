Impactante video: Llanta mata a mujer en Colombia

Una mujer murió el pasado fin de semana luego de ser impactada por una llanta mientras transitaba por el barrio Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar, Colombia.

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, el incidente se produjo cuando la víctima caminaba por la calle; en ese momento, se detuvo brevemente para abrir una sombrilla, sin percatarse de que una llanta, al parecer de un camión, rodaba hacia ella.

Las imágenes muestran cómo la llanta golpea con fuerza a la mujer, provocándole heridas de gravedad. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y la trasladaron de urgencia a un centro médico, donde minutos después, medios locales confirmaron su fallecimiento debido a la severidad de las lesiones.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar el origen del suceso. De forma preliminar, comunicaron que manejan la hipótesis de que la llanta fuese lanzada o rodada desde un punto elevado del barrio, aunque hasta el momento no se han establecido responsables ni se han esclarecido las circunstancias exactas.