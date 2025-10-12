EN VIVO
Clock

de HS

Internacional

Impactante video: Helicóptero se desploma en playa de California

Cinco personas resultaron heridas, incluidos los dos ocupantes de la aeronave y tres peatones que pasaban por la zona.

Foto AFP
Foto AFP
Por Juan José Herrera 12 de octubre de 2025, 11:38 AM

Un helicóptero se estrelló este sábado en Huntington Beach, una popular playa al sur de California, y dejó como saldo cinco personas heridas.

El incidente, que quedó registrado en diferentes videos de vecinos y turistas, está relacionado con un evento de motores que se realizaba ayer en esa zona.

Según reportaron medios locales, los heridos son los dos ocupantes del helicóptero y tres personas que estaban en el sitio del impacto.

Hasta ahora se desconoce el estado de las víctimas, aunque los reportes indican que todas fueron trasladadas a centros médicos locales.

Las autoridades tampoco se han referido a las causas del accidente.

 

En los impactantes videos del accidente se puede observar cómo el helicóptero pierde el control y cae aparatosamente cerca de una estructura.

También se ve cómo algunas personas intentan ayudar a los ocupantes de la aeronave.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas