Impactante video: Helicóptero se desploma en playa de California

Un helicóptero se estrelló este sábado en Huntington Beach, una popular playa al sur de California, y dejó como saldo cinco personas heridas.



El incidente, que quedó registrado en diferentes videos de vecinos y turistas, está relacionado con un evento de motores que se realizaba ayer en esa zona.



Según reportaron medios locales, los heridos son los dos ocupantes del helicóptero y tres personas que estaban en el sitio del impacto.



Hasta ahora se desconoce el estado de las víctimas, aunque los reportes indican que todas fueron trasladadas a centros médicos locales.



Las autoridades tampoco se han referido a las causas del accidente.





En los impactantes videos del accidente se puede observar cómo el helicóptero pierde el control y cae aparatosamente cerca de una estructura.



También se ve cómo algunas personas intentan ayudar a los ocupantes de la aeronave.

