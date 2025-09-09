Impactante choque entre tren y autobús de dos pisos: 10 fallecidos y 41 heridos

Diez personas murieron y 41 resultaron lesionadas luego de que un tren de carga arrollara un autobús de pasajeros de dos pisos en el central estado de México, informaron este lunes autoridades locales.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que el autobús aguarda junto a otros automóviles para cruzar la vía férrea.

De repente el conductor del autobús lo hace avanzar, al parecer calculando que podía ganar el cruce, pero segundos después el tren aparece de súbito y golpea la mitad posterior del autobús y lo arrastra por varios metros.

"Tenemos un total de 41 lesionados (...) y tenemos un número de 10 decesos", dijo Adrián Hernández, coordinador general de Protección Civil del Estado de México, a la televisora local Milenio.

Tras el impacto, varios de los heridos salieron por sus propios medios del vehículo destrozado, mientras algunas personas se acercan para tratar de ayudarlos, según imágenes difundidas en redes sociales.

El conductor del autobús fue detenido y está bajo resguardo de la fiscalía local, agregó Hernández, quien además detalló que cuatro de los lesionados se encuentran graves.