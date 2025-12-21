¡Impactante! Chofer muere luego de que vagoneta derribara puente en Tailandia
Como se ve en el video adjunto, la batea de la vagoneta se elevó, chocando el puente y derribándolo al instante.
Una vagoneta provocó el derrumbe de un puente peatonal en Tailandia tras impactar la estructura con su batea de carga totalmente elevada.
El colapso repentino de las vigas de concreto sepultó a una camioneta particular que circulaba por el carril contiguo en ese preciso instante.
Los equipos de emergencia confirmaron que el conductor del vehículo aplastado murió en el acto debido a la magnitud del impacto.
Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar la responsabilidad penal del camionero, señalado preliminarmente por un acto de negligencia vial que derivó en esta tragedia.
En el video adjunto del medio Reuters, se ve el momento cuando la vagoneta impacta el puente.
