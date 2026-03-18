¡Impactante! Carro se sale de puente y queda colgando de baranda en México

En Puebla, México, fue captada una imagen que ha generado gran impacto: un automóvil se salió de un puente y quedó colgando de los cables.

En el vehículo viajaban cuatro personas que regresaban de vacaciones. Según medios locales, el conductor perdió la vida en el accidente.

Las autoridades señalan que la lluvia pudo haber sido un factor determinante en el siniestro.

El hecho ha causado conmoción en la comunidad y reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en las carreteras mexicanas.