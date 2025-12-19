¡Impactante! Bus se queda sin frenos y pasajeros se tiran por la puerta de atrás

La tarde de este viernes se registró un mortal accidente de tránsito en el sector conocido como El Empalme de Peñas Blancas, Nicaragua, cuando un autobús que cubría la ruta El Bote–Matagalpa se quedó sin frenos y terminó volcado tras estrellarse contra un paredón.

De acuerdo con el video grabado por un testigo, los pasajeros, en medio del pánico, lograron abrir la compuerta de emergencia y comenzaron a lanzarse a la carretera para intentar salvarse.

El hecho dejó como saldo al menos una persona fallecida y decenas de heridos, varios de ellos en condición grave.

Durante el trayecto, la unidad también impactó a un motociclista de 37 años, quien resultó con múltiples fracturas y fue trasladado junto con los demás afectados al Hospital Primario Héroes y Mártires, según información publicada por el medio nicaragüense La Prensa.





Imágenes del medio digital Primerísima Nicaragua, muestran que el bus iba repleto de gente.

Al parecer, el conductor advirtió a los pasajeros sobre un problema en los frenos segundos antes del accidente.

En el video adjunto, grabado por los ocupantes de un vehículo que circulaba detrás del autobús, se muestra los instantes previos a la tragedia.

Las autoridades locales abrieron una investigación para esclarecer las causas del accidente.