Imágenes dramáticas: paracaidista queda colgado de avión a 4.500 metros en Australia

Los investigadores de accidentes australianos hicieron virales, este jueves, imágenes de un incidente que ocurrió el pasado 20 de septiembre en Queensland, Australia, cuando el paracaídas del deportista Adrián Ferguson se enredó en la parte trasera de un avión Cessna Caravan, dejándolo colgado a 4.500 metros de altura.



En el video adjunto se ve cómo el hombre logró liberarse utilizando un cuchillo con arpón y sufrió únicamente heridas leves en las piernas.



El accidente ocurrió en el aeropuerto de Tully, durante un salto en formación con otros 16 paracaidistas. Ninguno de los demás participantes ni el piloto resultaron heridos.



Según la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB), Ferguson estaba saliendo del avión cuando la cuerda de su paracaídas de reserva se enganchó en el ala. El impacto lo empujó contra la aeronave, golpeando sus piernas en el estabilizador horizontal antes de quedar suspendido.

El deportista cortó 11 líneas de su paracaídas y consiguió desplegar su otro paracaídas, que se infló correctamente, a pesar de los restos enredados, logró aterrizar de manera segura.

Mientras tanto, el piloto permaneció en la cabina con dos paracaidistas más, tratando de controlar el avión que aún tenía parte del paracaídas pegado en el fuselaje.

Según la investigación, el piloto emitió una señal de socorro y se preparó para saltar con un paracaídas de emergencia, pero las autoridades de tráfico aéreo de Brisbane determinaron que mantenía suficiente control para aterrizar en Tully, lo que finalmente ocurrió sin incidentes.