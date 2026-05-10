Imágenes desclasificadas del Pentágono muestran fenómenos aéreos inexplicables

El Gobierno de Donald Trump inició la desclasificación histórica de expedientes sobre fenómenos aéreos no identificados.

La medida marca uno de los mayores esfuerzos de desclasificación gubernamental relacionados con objetos y eventos aéreos no explicados.

La publicación forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes de Encuentros.

La nueva colección de documentos, fotografías y videos será alojada en el portal guerra.Gov/ovni y estará disponible para consulta pública sin necesidad de autorización previa.

El Departamento de Guerra informó que los archivos se irán publicando de manera progresiva conforme avance el proceso de revisión y desclasificación.

El proyecto involucra a distintas dependencias federales, entre ellas la Casa Blanca, la oficina del director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio y el Buró Federal de Investigaciones, entre otros.

De acuerdo con el comunicado oficial, la publicación responde a la instrucción del presidente Trump de iniciar un proceso amplio de identificación y desclasificación de archivos relacionados con los fenómenos aéreos no identificados.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el objetivo es ofrecer “máxima transparencia” al público y permitir que los ciudadanos consulten directamente la información gubernamental disponible sobre estos casos.

