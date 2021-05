Iglesias alemanas bendicen a parejas del mismo sexo desafiando al Vaticano

Las iglesias católicas alemanas ofrecían este lunes su bendición a parejas del mismo sexo, en protesta contra la negativa del Vaticano a aceptarlas.



Más de 100 iglesias por todo el país se inscribieron para organizar este 10 de mayo o en fecha cercana servicios bajo el lema "el amor gana", en el marco de un proyecto lanzado por sacerdotes, diáconos y voluntarios.



En los oficios, todas las parejas serán invitadas a ser bendecidas, al margen de su orientación sexual.



"Alzamos nuestras voces y decimos: continuaremos con nuestro apoyo a aquellas personas que se comprometan en una asociación vinculante y bendigan su relación", de acuerdo a un comunicado en el sitio web creado para la circunstancia.



La Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), el poderoso organismo del Vaticano responsable de preservar el credo de la Iglesia, sentenció en marzo que las uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser bendecidas, a pesar de sus "elementos positivos".



La oficina indicó que aunque Dios "nunca deja de bendecir a todos sus hijos peregrinos en este mundo (...) no puede bendecir el pecado".



Algunos sacerdotes alemanes reaccionaron frente a este anuncio con un hashtag online pidiendo "desobediencia".



Si bien algunos prominentes obispos alemanes apoyaron la actitud del Vaticano, otros acusaron a la CDF de buscar ahogar debates teológicos que han sido muy comunes entre los católicos alemanes en estos últimos años.



En marzo, 2.600 sacerdotes y diáconos alemanes firmaron una petición solicitando que se ignorase la decisión de la CDF, al igual que 277 teólogos.



El 10 de mayo fue escogido para estas bendiciones puesto que está vinculado al envío de Dios a Noé de un arcoíris, símbolo utilizado por la comunidad LGBT.



Inspiradas en esta iniciativa, iglesias de ciudades como Berlín, Colonia, Hamburgo, Fráncfort y Múnich celebrarán misas tradicionales, así como oficios al aire libre y actividades online.



"Debemos reconocer finalmente en tanto Iglesia que la sexualidad es parte de la vida, y no solamente en el matrimonio entre un hombre y una mujer, sino en todas aquellas relaciones amorosas fieles, dignas y respetuosas", declaró Birgit Mock, copresidenta del grupo de trabajo sobre sexualidad del Camino sinodal alemán.