Identifican a sospechoso de tiroteo en universidad de EE. UU.

Autoridades de Estados Unidos identificaron a un sospechoso en la investigación por eltiroteo del sábado pasado en la Universidad de Brown, que dejó dos estudiantes muertos y varios heridos, informaron este jueves (18.12.2025) medios estadounidenses.

"Los investigadores creen que han identificado a un sospechoso en el tiroteo de la Universidad de Brown, según dos funcionarios policiales familiarizados con el caso", informó CNN. CBS News reportó una información similar.

El tiroteo ocurrió el sábado en un edificio donde se estaban realizando exámenes en el campus de la prestigiosa universidad en Providence, estado de Rhode Island.

Los investigadores han tenido poco con qué trabajar en la búsqueda. En días pasados publicaron imágenes de un posible sospechoso y de un individuo que estaba cerca de él, en un esfuerzo por encontrarlos.La búsqueda del fugitivo continúa siendo infructuosa.

Nueve estudiantes heridos

Los dos estudiantes asesinados fueron identificados como Ella Cook, vicepresidenta de la asociación republicana de Brown, y Mukhammad Aziz Umurzokov, originario de Uzbekistán, que esperaba convertirse en neurocirujano.

El tiroteo dejó un saldo de nueve estudiantes heridos. Las autoridades inicialmente detuvieron a un hombre en relación con el tiroteo, pero luego lo liberaron.

La universidad ha enfrentado cuestionamientos, incluido del presidente Donald Trump, por la seguridad en el campus luego de que se conociera que ninguna de sus 1.200 cámaras de seguridad estaban conectadas al sistema de vigilancia de la Policía.

Según el Archivo de Violencia con Armas, que define un tiroteo masivo como un evento en el que cuatro o más personas resultan heridas por disparos, se han registrado más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos desde principios de año.