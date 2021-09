Huracán Ida provocó fuga de petróleo en Golfo de México, dicen guardacostas

Sistemas de espumado y contención fueron instalados en el golfo de México, cerca de la costa de Luisiana, para responder a una contaminación por petróleo descubierta tras el paso del huracán Ida, informó el domingo la Guardia Costera de Estados Unidos.



El área afectada se encuentra frente a Port Fourchon, un puerto de Luisiana (sur) ubicado a unos 160 kilómetros de Nueva Orleans, que se dedica principalmente al almacenamiento y distribución de petróleo.



La Guardia Costera de Luisiana "ha sido informada de la contaminación" en esta área y "está respondiendo", señaló un comunicado.



Talos Energy, una empresa de Texas especializada en plataformas petrolíferas en alta mar, enviará un equipo de buceo el domingo para tratar de establecer el origen de la fuga de petróleo, según la guardia costera.



"La investigación aún no ha determinado el origen de la filtración; sin embargo, detalladas observaciones en el lugar indican que las estructuras de Talos no son la fuente", dijo la empresa en un comunicado, asegurando que "no hubo impactos" sobre la costa y la vida silvestre en este punto.



Talos Energy precisa que en 2017 cesó la producción en la zona afectada por el derrame de petróleo, taponando las fuentes y retirando su red de tuberías.



Con vientos de 240 kmh, el huracán Ida azotó la costa de Luisiana hace una semana, causando daños "catastróficos" según las autoridades locales.



Convertida en tormenta, Ida continuó su camino y afectó en particular a Nueva York y su región.



El Golfo de México, rico en hidrocarburos, es una de las principales áreas de producción de petróleo de Estados Unidos.



Aquí es donde explotó la plataforma Deepwater Horizon en 2010, provocando un derrame de petróleo considerado como el más grave de la historia.





