Huijsen asegura que encaja "muy bien" en el fútbol de Xabi Alonso

El defensa Dean Huijsen, primer fichaje del Real Madrid de cara al Mundial de Clubes, afirmó este martes que su forma de juego encaja "muy bien" en el libreto de Xabi Alonso, nuevo técnico blanco.

"Hemos hablado un poco de lo que él espera de mí. Van a ser unos años bonitos. Encajo muy bien en el fútbol que quiere jugar Xabi", declaró Huijsen en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital.

"La salida de balón es algo que tengo, aparte de defender. No ha sido un club en especial, he ido evolucionando e intentando mejorar cada día", respondió el internacional de 20 años a la pregunta de si el modo de sacar la pelota era algo natural.

Respecto a la exigencia de un club como el Real Madrid, el futbolista subrayó que ha demostrado que está preparado: "Quiero ganarlo todo, tengo mucha ambición", recalcó.

"Me centro en jugar. Soy bastante tranquilo. Y no pienso mucho en la presión. Hago lo que me encanta. Estoy viviendo un sueño. Intento dar el máximo", dijo.

Huijsen remarcó que se considera una persona "bastante tranquila" y admitió que lucirá el dorsal 24 porque "es el que hay" disponible.

También se refirió a Sergio Ramos: "Me mandó un mensaje el día que se hizo oficial. Es mi gran ídolo, el mejor central de la historia. No me quedaría solo con una cosa de él porque para mí es el central más completo".

Por último, precisó que le "da un poco igual" ser el central más caro de la historia del Real Madrid. " No pienso en eso. Trato de dar lo máximo".

Ojos sólo para el Madrid.

Antes, en la presentación como nuevo jugador madridista, Huijsen reconoció que su idea siempre fue incorporarse al club merengue desde que le contactaron para ficharlo.

"Gracias al club y al presidente (Florentino Pérez). Yo quise estar aquí desde el día 1. Desde que llamó el Real Madrid no tenía ojos para otros equipos", afirmó el jugador durante su presentación frente a sus progenitores.

"Llego al mejor club del mundo y estoy aquí para darlo todo. Voy a trabajar todo lo posible, siendo humilde, para ojalá ganar muchos trofeos juntos. El Madrid es el club de mi vida y espero estar aquí durante muchos años", incidió Huijsen.

El central nacido en Ámsterdam y criado en Málaga (sur de España), firmó el contrato este martes que le vinculará con el club blanco hasta el 30 de junio de 2030 y lucirá el número 24 en la camiseta.

El internacional por España llega del Bournemouth inglés, donde ha disputado una temporada tras su periplo por la Roma y la Juventus. Antes, se formó en las categorías inferiores de la 'Juve' y del Málaga.

Huijsen, cuyo fichaje se anunció el pasado 17 de mayo, pasó el reconocimiento médico antes de la firma, dos días después de perder con España la final de la Liga de Naciones ante Portugal.

En el acto, el presidente Florentino Pérez, dio la bienvenida al jugador: "Huijsen, has demostrado que tu fútbol provoca la admiración de todos los aficionados, con un talento especial para desarrollar un fútbol elegante y siendo un central moderno".

"Muchos de los grandes clubes europeos querían contar contigo, pero tú deseabas estar aquí para formar tu propia historia", prosiguió Pérez en su discurso.