Huecos de vida: espacios que mantienen la esperanza de hallar sobrevivientes en Venezuela

Los equipos de rescate que trabajan entre los escombros del terremoto en Venezuela mantienen la esperanza de encontrar personas con vida gracias a los llamados huecos de vida o espacios vitales.



Aunque con el paso de las horas disminuyen las probabilidades de hallar sobrevivientes, la experiencia en grandes desastres ha demostrado que algunas personas logran permanecer con vida durante varios días gracias a estos espacios que se forman entre las estructuras colapsadas.



Los huecos de vida son cavidades que se generan cuando un edificio se derrumba de forma parcial o irregular. En algunos casos, las vigas, losas, columnas u otros elementos estructurales quedan apoyados entre sí, creando pequeños espacios donde una persona puede quedar atrapada sin ser aplastada por completo (ver video adjunto).



Estos vacíos también pueden originarse por la resistencia de ciertos muebles u otros elementos que soportan parte del peso de los escombros, lo que permite conservar un área con aire suficiente para la supervivencia.



Precisamente por esa posibilidad, los cuerpos especializados en búsqueda y rescate inspeccionan cuidadosamente estos espacios utilizando perros entrenados, cámaras, sensores acústicos y otras herramientas que ayudan a detectar señales de vida.



Aunque no existe garantía de encontrar sobrevivientes conforme pasan los días, los equipos de emergencia continúan las labores con la esperanza de localizar personas refugiadas en estos espacios vitales, como ha ocurrido en otros terremotos alrededor del mundo.