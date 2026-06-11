Horas antes del Mundial, familiares de desaparecidos se manifiestan en México

Pocas horas antes del arranque del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, miles de manifestantes fueron contenidos por un fuerte operativo policial cuando intentaban avanzar hacia el Estadio Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca. En unas horas, se celebra en este recinto la inauguración del Mundial 2026.

El objetivo es llevar la crisis de desapariciones al principal escenario del torneo en México, pero el dispositivo de seguridad desplegado en los alrededores les impidió llegar hasta el estadio y les obligó a realizar un acto de memoria frente a las vallas de resguardo que protegen la llegada al recinto.

Marcha pacífica

Aun así, sus reclamaciones se escucharon con fuerza durante una marcha pacífica que reunió a miles de personas en la céntrica Calzada de Tlalpan, sur de la capital.

"México, campeón en desaparición" y "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", se escuchaba entre las consignas. Provenientes de diferentes estados del país, las familias portaban elementos alusivos al Mundial, como camisetas de la selección mexicana con los rostros de sus seres queridos desaparecidos o figuras como el trofeo de la FIFA. Entre las lonas, se leía: "La pelota regresa a casa... ¿Nuestros desaparecidos cuándo?"