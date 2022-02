Hong Kong impone sus medidas anticovid más duras ante récord de contagios

Hong Kong impuso el martes sus medidas más estrictas de distanciamiento social hasta la fecha para intentar regresar a la situación de cero casos de covid en medio de un fuerte repunte vinculado a ómicron que provocó récords de contagios diarios.



Como China continental, Hong Kong sigue una estrategia de "cero covid" que ha contenido la epidemia a través de confinamientos focalizados, fuertes restricciones fronterizas y prolongadas medidas de distanciamiento social.



Pero la expansión de la variante ómicron en este territorio chino está poniendo en riesgo esta estrategia y provocando un rápido aumento de casos diarios.



El martes, la jefa del ejecutivo local Carrie Lam anunció que los encuentros privados se limitarán a un máximo de dos familias, la primera vez que Hong Kong aplica medidas de este tipo en domicilios, aunque no especificó cómo velarán por su cumplimiento.



Y en público, los encuentros quedarán limitados a un máximo de dos personas, en vez de los cuatro de ahora.



"Nos enfrentamos a la situación más funesta", dijo Lam. "Vemos un incremento en el número de casos confirmados y algunos temen que el número real esté por encima de los miles diarios", añadió.



La ciudad registró el miércoles un récord de 625 nuevos casos diarios.



A partir del jueves, Hong Kong cerrará peluquerías y lugares de rezo y prepara el despliegue de un certificado de vacunación a partir del 24 de febrero que se aplicará a centros comerciales, supermercados, mercados y comercios.



Desde el inicio del brote de ómicron a finales de diciembre, la ciudad había cerrado gimnasios y bares y sus restaurantes no podían aceptar servicios en sala a partir de las 18H00.



Estas medidas buscan ganar tiempo para aumentar la vacunación de la población, que apenas llega al 50% entre los mayores, dijo Lam.



El martes se formaron largas colas en los centros de diagnóstico repartidos por la ciudad. "Se está volviendo preocupante", dijo Maggie Wu, una abogada que esperó dos horas para hacerse un test en el centro de la ciudad.



"No creo que la economía permita un confinamiento completo", añadió la mujer, partidaria de que Hong Kong "reconecte con el mundo" tras casi dos años de aislamiento internacional por las medidas fronterizas.