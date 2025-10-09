Honduras vs Costa Rica: legionarios catrachos listos para enfrentar a La Sele en San Pedro Sula

La Selección de Honduras tendrá a todos sus legionarios disponibles para el partido ante Costa Rica en San Pedro Sula. El duelo Honduras vs Costa Rica, clave en las eliminatorias de Concacaf, será este jueves a las 8 p. m.

El técnico Reinaldo Rueda llamó a sus principales figuras internacionales. En Costa Rica juegan Getsel Montes (Herediano) y Carlos Pineda (Sporting FC). En los Estados Unidos destacan Joseph Rosales (Minnesota United) y Andy Nájar (Nashville SC).

Desde Arabia Saudita se suman Deiby Flores y Romell Quioto (Al Najma). En España aparece Kervin Arriaga (Levante UD).

La lista también incluye a Rigo Rivas (Kocaelispor, Turquía), Leonardo Posadas García (Hamburgo SV II, Alemania) y Nayrobi Vargas (Mainz 05 II, Alemania).

El ataque se refuerza con Antony Lozano (Santos Laguna, México) y Luis Palma (Lech Poznań, Polonia).

“Sabemos que Costa Rica es una gran selección, pero nosotros tenemos nuestra afición y jugamos en casa. Vamos a trabajar el doble o el triple para dejar los tres puntos en San Pedro Sula”, dijo Kervin Arriaga.

Por su parte, Andy Nájar agregó: “¿Por qué no sentirse favorito? Lo hemos demostrado y en Honduras se ha empezado a imponer respeto”.