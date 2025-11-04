Honduras recibe la peor goleada del Mundial Sub-17

La Selección de Honduras recibió la mayor goleada en lo que va del Mundial Sub-17 que se realiza en Qatar.

Los hondureños cayeron 7-0 frente a Brasil en una cita mundialista que comenzó muy mal para la H.

El equipo catracho comparte el grupo H con los brasileños, Zambia e Indonesia.

En la Copa del Mundo también está Costa Rica, que igualó 1-1 frente a Emiratos Árabes Unidos.

Los ticos son líderes del grupo C en el que también están Croacia y Senegal, aparte de EAU.